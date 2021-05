Jupiter's Legacy, supereroi come noi: invecchiano ma continuano a salvare il mondo. La nuova serie Netflix

I supereroi di casa Netflix crescono, maturano e invecchiano. Succede in Jupiter’s Legacy, da oggi sulla piattaforma, serie nata dalla graphic novel di Frank Millar che spiega: «Questa storia racconta dinamiche familiari classiche ma innestate su abilità fuori dal comune e diventa universale proprio perché tocca tutte le età e le razze. Ci sono gli anziani e i giovani in conflitto generazionale, cosa mai vista finora da un pubblico che già da venti anni vede eroi al cinema e in tv. Il tema è la speranza, che traghetta la vicenda al di là dei conflitti».



Il capoclan è Sheldon/The Utopian (a cui presta il volto Josh Duhamel), sposato da più di mezzo secolo con Grace (Leslie Bibb): hanno acquisito i poteri da adulti, a differenza dei due figli. Brandon vuole raccogliere l’eredità del padre: «Da bambino – racconta l’attore Andrew Horton – all’asilo dicevo di essere Batman e ora con questo progetto ci sono molto vicino».

Gli fa ecco la sorella per esigenze di copione, Elena Kampouris: «La mia Chloe, invece, è una tosta ma si ribella alle aspettative dei genitori e finisce nel tunnel della droga». Lo zio e confidente è Walter: «Non sono tipo da fumetti e cinecomic – commenta il suo interprete Ben Daniels – ma qui siamo davanti ad una situazione da tragedia greca, in un grandioso affresco sulla condizione e sulla fragilità umana».

«Per me il lato più interessante della serie – racconta Matt Lanter, che veste i panni di George – è vedere come per cento anni questi paladini della giustizia abbiano retto il mondo sulle loro spalle. Invecchiando cambiano approccio e idee, il che per il cast è una benedizione: è come un viaggio nel tempo, senza perdere di vista la natura epica della missione. Sul set è complicato infilarsi nel costume e muoversi, figuriamoci combattere, ma se potessi avere un potere punterei tutto sulla libertà di volare. Se non altro per onorare quel bambino che per un mese dopo la scuola è andato tutti i giorni al cinema a rivedere Jurassic Park e desiderando quella magia anche nella realtà».

