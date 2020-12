"Junior Back Off Italia", Alessia Mancini e Flavio Montrucchio: «Vent’anni d’amore, ora lavoriamo insieme»

Alessia Mancini e il marito Flavio Montrucchio per la prima volta insieme in tv al timone di “Junior Bake Off Italia” su Real time. Insieme da vent’anni (di cui diciassette di matrimonio), l’ex letterina Alessia Mancini e l’ex gieffino Flavio Montrucchio non avranno problemi con la conduzione del programma.

Ad Alessia Mancini e Flavio Montrucchio infatti l’esperienza non manca: “E’ la prima volta che lavoriamo insieme – ha spiegato Alessia in un’intervista a “Diva e donna” - ma abbiamo avuto un periodo di rodaggio molto lungo. 17 anni di matrimonio e due figli grandicelli, quindi l’esperienza con i bambini non manca. Abbiamo cercato di portare un po’ di spensieratezza, di dare ai piccoli pasticceri la parte di coccola e di affetto facendo un po’ il loro papà e la loro mamma”.

La coppia è ormai rodata: “Flavio è molto ironico, quello che combina le marachelle, io sono la precisetta che bacchetta. In certe occasioni ho un figlio in più. Lui si lamenta, fa finta di soffrire per questo mio lato, borbotta. In effetti anche io lo amo proprio perché non è come me, mi dà quella spensieratezza che a me non viene spontanea. Lui è molto più scanzonato, io quella che pensa al dovere. Mi piace questo suo essere distrattamente artista”.

A breve la loro storia, da cui sono nati i figli Mya e Orlando compirà vent’anni: “E’ difficile per me immaginare qualcosa di diverso da quello che abbiamo perché siamo felici. L’augurio che posso farci è che la nostra felicità possa durare per sempre”.

