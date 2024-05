Juliana Moreira, preoccupata per il marito Edoardo Stoppa: «Troppo magro». Poi la gelosia: «Deve dormire con gli uomini»

di Dajana Mrruku

Juliana Moreira è tornata da poco dalla sua avventura in Honduras, dove è andata per trascorrere un po' di tempo con il marito Edoardo Stoppa che attualmente si trova sull'Isola dei Famosi. «Una mancanza che mi toglieva il respiro. Sono stata 10 giorni in Honduras per lui e dopo la prima settimana già non ce la facevo più, volevo tornare a casa. I bambini sono stati lontani da noi per la prima volta», ha raccontato la showgirl. Nonostante lei sia abituata alla mancanza (la sua intera famiglia è in Brasile), il telefono e il contatto aiutano. Ma questo ovvimaente non è possibile all'Isola dei Famosi.

L'esperienza all'Isola e la gelosia

Juliana Moreira ha raccontato la sua breve esperienza in Honduras, dove si è recata per stare vicino a suo marito Edoardo Stoppa. «Come l'ho visto? Molto provato, molto magro.

«Io sono molto gelosa. I primi giorni mi pesava un po' perché l'ho visto dormire con le altre concorrenti e io gli avevo detto di non dormire con le donne, ma solo con gli uomini.. poi però ho capito perché lo fanno», ha raccontato Moreira, «Loro non dormono coperti per il freddo, ma per proteggersi dagli animali, dai granchi di terra che entrano nei vestiti. Ci sono tarantole, serpenti, iguane... io non ho dormito tutta la notte e loro, invece, dormivano tutti attaccati e poi ho capito perché».

Juliana ha poi presentato i figli Sol e Lua, nati dall'amore con Edoardo Stoppa e i bambini hanno rivelato quanto siano fieri del loro papà e che gli manca veramente molto, ma fanno il tifo per lui.

