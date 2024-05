Jovanotti a VivaRai2! 10 mesi dopo l'incidente: «Nel 2025 ritorno in tour». La promessa di Fiorello: «Ci vediamo alla prossima idea»

di Dajana Mrruku

Fiorello sorprende, stupisce e commuove nell'ultima puntata di Viva Rai2. Dopo un viaggio che è durato ben due edizioni, il suo amatissimo morning show potrebbe chiudere i battenti per sempre. Quindi quale occasione migliore se non questa per organizzare una festa con super ospiti, musica dal vivo, accompagnato sempre dal suo fedele Amadeus che tanto fedele non è visto il prossimo passaggio al Nove.

Ospiti d'eccezione per questa festa di "addio" sono stati Ultimo che ha cantato il suo nuovo singolo, "Altrove", in uno scenario magico, lo stadio Olimpico vuoto, e Jovanotti che ha rivelato come sta e i suoi piani per il futuro dopo il brutto incidente in bicicletta a Santo Domingo lo scorso luglio.

Il ritorno in video di Jovanotti, dopo l’incidente.



Il ritorno di Jovanotti

Il glass del Foro Italico è stato lo scenario incredibile per esibizioni, momenti importantissimi della televisione e annunci stupenfacenti. Tra risate e ironia, Fiorello e il suo team sono entrati nel cuore dei telespettatori e del pubblico a casa che è corso a vedere dal vivo l'ultima puntata.

Il ritorno di Jovanotti è stato sicuramente uno dei momenti più stupefacenti. Il cantautore aveva avuto un brutto incidente in bicicletta a Santo Domingo, «Ho rotto la clavicola e il femore in tre punti. Fa malissimo, fa un male bestiale. Però ho trovato un ortopedico qui a Santo Domingo e mi operano, mi devono mettere un chiodo di titanio», aveva annunciato con un video il cantante di "Baciami ancora".

A dieci mesi dall'incidente Jovanotti ritorna in televisione, con la gioia di chi non vede l'ora di ricominciare a suonare e a stare in mezzo alle persone, ai suoi fan. Fiorello lo raggiunge e gli fa promettere di tornare presto in tour: «Lo prometto, in tour in primavera 2025!»

L'addio di Fiorello

«Ci vediamo alla prossima idea!» chiude così Fiorello, la sua ultima puntata di Viva Rai2, il morning show che ha avuto un successo incredibile. La sveglia alle 4 del mattino non ha mimpedito agli artisti di partecipare a questa festa. Nel corso delle due edizioni sono passati proprio tutti: da Elodie che è arrivata direttamente dopo una serata, ad Annalisa, passando per Francesco Totti, Giorgia e tantissimi altri nomi importanti.

Il pubblico continua a sperare che non sia davvero l'addio definitivo di Fiorello a questo format che ormai appassiona e, soprattutto, porta il buonumore già dalla mattina presto, ma per ora è tutto un punto di domanda e una promessa dello showman che non abbandona il suo pubblico (e neanche la Rai): alla prossima idea Fiore!

