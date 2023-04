Jovanotti a Che tempo che fa: «In Colombia ho cantato con un violinista di strada: non ci ha filati nessuno»

di Redazione Web

Ospite a Che tempo che fa, Jovanotti fa il suo show. Elegante in giacca blu e pantaloni bianchi, il cantante pop più amato dagli italiani fa il suo ingresso con la bicicletta. Un caso? No, è il simbolo, del suo viaggio "Aracataca": «Da domani 24 aprile, su Raiplay saranno disponibili le puntate di Aracataca, il tuo viaggio in Colombia in bicicletta. Il conduttore mostra delle clip di alcune puntate e tra queste mette l'appunto su una. Jovanotti incontra un violinista di strada e gli fa sentire le sue canzoni, ma lui non le conosceva. Ecco allora che Lorenzo si mette accanto a lui a cantare, mentre il ragazzo suona il suo violino: «Non ci ha filato nessuno» dice Jovanotti ridendo. E aggiunge: «Non abbiamo avuto neanche mezzo soldo».

Il docu - trip

«MI sono sfondato di fritto - racconta Jova - , perchè tanto anche se ingerivo 6000 calorie, comunque le bruciavo» continua ridendo. Ma quanti chilometri hai fatto?» chiede Fabio Fazio. «3500, ma la cosa peggiore sono state le salite: la Colombia è un paese senza discese» dice Jova facendo sorridere il pubblico. Aneddoti, salite, discese, incontri e tanto altro: il viaggio di Jovanotti con la sua bicicletta e gopro è imperdibile. Ma Fazio, per chiudere l'ospitata, fa a Jovanotti una sorpresa: «Ecco un tuo caro amico: Gianni Morandi» dice il conduttore e, sulle note di "Evviva", ecco entrare Morandi che sorridente abbraccia l'amico e cantano conquistando il pubblico.

