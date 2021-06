José Luis Moreno, arrestato il 'papà' del corvo Rockfeller: è accusato di evasione fiscale e riciclaggio

José Luis Moreno arrestato. Il ventriloquo, attore, cantante, conduttore e produttore, noto anche in Italia per essere stato il 'papà' del corvo Rockfeller, è di nuovo nei guai: l'accusa, nei confronti del 74enne, è di evasione fiscale e riciclaggio.

José Luis Moreno è stato arrestato questa mattina a Madrid, nell'ambito di una maxi-operazione della polizia spagnola che sta indagando contro una rete internazionale di persone attive nel riciclaggio di denaro. Sarebbero oltre 50 le ordinanze di custodia cautelare disposte dai giudici: tra i destinatari ci sarebbero anche due nipoti dell'imprenditore e produttore.

Secondo l'accusa, José Luis Moreno, insieme ai suoi soci, si sarebbe appropriato indebitamente, grazie ad un'artificiosa connessione tra società, di oltre 50 milioni di euro. I capitali sottratti e fatti sparire sarebbero stati versati da alcune banche, ma anche da privati. Lo riporta 20minutos.es.

Le accuse per gli arrestati sono, a vario titolo, truffa, riciclaggio, associazione a delinquere e bancarotta fraudolenta. Sono diversi i blitz scattati in tutta la Spagna, tra Madrid, Barcellona e Boadilla del Monte, nella provincia della capitale, dove José Luis Moreno vive e ha stabilito il suo quartier generale.

José Luis Moreno, nonostante una laurea in neurochirurgia, esordì giovanissimo come cantante e ventriloquo, seguendo le orme dello zio Wenceslao, uno degli artisti più famosi al mondo nel suo genere. Memorabili restano i suoi pupazzi Monchito, Macario e soprattutto il corvo Rockfeller, che lo rese celebre anche in Italia. José Luis Moreno fu anche un protagonista, talvolta controverso, di Pronto, Raffaella? con Raffaella Carrà, di Fantastico 5, di Domenica In, del Festival di Sanremo e di Pentalton, solo per citare i programmi di maggior successo.

Successivamente, José Luis Moreno si affermò come uno dei conduttori televisivi più famosi in Spagna, diventando poi anche produttore di serie tv di successo come Aquí no hay quien viva, La que se avecina ed Escenas de matrimonio. Non è la prima volta che José Luis Moreno si ritrova nei guai con la giustizia: nel 1999 fu accusato e poi prosciolto per la morte di un giovane in seguito ad un crollo in un teatro di cui era locatore e nel 2013 fu accusato di finanziamento illecito a favore del Partido Popular.

