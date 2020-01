Jonathan Kashanian, grande paura in diretta a Detto Fatto: «Mi sento male». Bianca Guaccero interviene

di Emiliana Costa

Giovedì 9 Gennaio 2020, 22:02

. Oggi, durante la quotidiana Superclassifica Jon, il tutor di gossip ha preso un grande spavento, con il cuore che batteva all'impazzata. Ma andiamo con ordine.Nello spazio dedicato al gossip, si parla delle fobie dei vip. Bianca Guaccero confessa di aver paura dei ragni, poi rivolgendosi a Jonathan Kashanian aggiunge: «». A quel punto, la conduttrice prende in mano un sacco di liuta con qualcosa all'interno che si muove.Jonathan Kashanian inizia a spaventarsi e scappa lontano. Ma Bianca Guaccero lo convince ad avviciniarsi. Lui grida spaventato: «».Superato lo spavento, Jonathan Kashanian torna a sedersi e dice a Bianca Guaccero: «». A quel punto la conduttrice si alza in piedi, gli ascolta il battito sul petto e lo fa rilassare sulla sedia. Risate in studio.