John Ventimiglia, la figlia dell'attore star de "I Soprano" morta tragicamente a 25 anni: era appena diventata mamma

La figlia dell'attore de "I Soprano" John Ventimiglia è morta all'età di 25 anni, appena tre mesi dopo aver dato alla luce sua figlia. Odele Ventimiglia è morta il 12 gennaio scorso. La sua causa di morte non è stata resa nota. Sua madre, Belinda Cape, ha confermato la notizia in un post su Facebook, dicendo che la famiglia ha il «cuore spezzato».

Re Carlo ha sfrattato Andrea da Buckingham Palace: «Cacciato insieme ai peluche, colpa del solito vizio»

Il dolore della famiglia

John Ventimiglia è conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato il ruolo di Artie Bucco, nella serie televisiva di successo della HBO, dal 1999 al 2007. Odele aveva partorito all'inizio di novembre 2022. Della sua vita privata si conosce poco, perché ha sempre tenuto privati i suoi social media. «Le parole non saranno mai sufficienti per esprimere il dolore che proviamo. Ho amato molto la mia sorellina e passerò il resto della mia vita a cercarla in ogni cosa», ha commentato sua sorella. Il funerale è stato celebrato il 26 gennaio. La famiglia ha creato un fondo dove raccogliere donazioni per l'istruzione della piccola, rimasta senza la mamma.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 23:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA