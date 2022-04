Jo Squillo e le sorelle Selassié: «L'anno prossimo andremo a Sanremo»

Tutto è possibile quando si tratta di Jo Squillo e delle sorelle Selassié. Dopo l'esperienza alla casa del Grande Fratello Vip, il quartetto si ritrova su Instagram per mettere a punto i prossimi progetti televisivi insieme e il risultato è incredibile.

Jo: "Andiamo con un vostro pezzo a Sanremo!"

Jo Squillo e le sorelle Selassié al Festival di Sanremo

Protagoniste assolute del reality di quest'anno, Lulù, Clarissa e Jessica non hanno intenzione di lasciare il loro trono di reginette indiscusse del web e presto potrebbero prendere parte al Festival di Sanremo. A lanciare il guanto di sfida alle ragazze è Jo Squillo in un video già virale sul web: «Dovevamo andare al Coachella ragazze! Promessa: l’anno prossimo ci andremo, ce lo siamo perso quest’anno. L'anno prossimo io ho anche un altro programma: andiamo, con un vostro pezzo, a Sanremo! Cominciamo a lavorare?».

Bastano queste poche parole per accendere l'entusiasmo delle ragazze. Niente paura da palcoscenico per le principesse etiopi, che esultano alla proposta di Jo e sembrano pronte per questa nuova avventura. Trattandosi di uno dei palchi più importanti d'Italia la sfida non sarebbe certo facile, ma il quartetto sembra deciso a mettersi alla prova con una canzone originale da presentare per la prossima edizione.

Per Jo Squillo sarebbe la seconda partecipazione all'Ariston, dopo il duetto a Sanremo con Sabrina Salerno nel 1991 sulle note di Siamo donne divenuto negli anni un grande classico della canzone italiana. Chissà cos'altro avrà in mente la giornalista per le tre sorelle Selassié.

