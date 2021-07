Jessica, spuntano messaggi "violenti" contro i protagonisti di Temptation Island: «Crepa cess***». Poi, le scuse

Jessica Mascheroni , spuntano messaggi "violenti" contro i protagonisti di Temptation Island: «Crepa cess***». Poi, le scuse. Bufera su una dei volti del reality condotto da Filippo Bisciglia. A poche ore dalla finale, spuntano sul web alcuni commenti volgari scritti da Jessica Mascheroni contro volti storici del programma.

A portare alla luce la storia, il sito IsaeChia.it. Nel corso delle passate stagioni, Jessica, spettatrice del programma, avrebbe commentato su Facebook le puntate con toni aggressivi. Tra i commenti choc: «Ma quanto sei cess** e scema? Crepa cess***». E ancora: «Ma quanto sei brutta, che spavento...». Tra i suoi obiettivi, Nifular e Lara.

Immediato lo sdegno sul web. Travolta dalla bufera, Jessica si è scusata in una serie di stories su Instagram: «Mi scuso per quei messaggi che fanno schifo. In particolare con Nifular e Lara. Mi scuso davvero». Poi rivolgendosi ai follower conclude: «In queste ore state insultando me e la mia famiglia. Non fate il mio stesso errore, non continuate con commenti aggressivi». Alla fine di questa edizione Jessica si è separata da Alessandro. Lui sta frequentando la tentatrice Federica, lei invece non avrebbe ancora visto il single Davide.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 19:10

