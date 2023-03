Jerry Calà operato, infarto nella notte: «Sta meglio, forse sarà dimesso già domani». Il malore in hotel a Napoli

di Redazione Web

Paura nella notte per Jerry Calà. Il popolare attore, a Napoli per le riprese di un film, è stato colto da malore mentre si trovava all'hotel Santa Lucia, dove alloggiava. Calà, 71 anni, si trovava in albergo quando nella notte è stato colpito da un probabile infarto e trasportato d'urgenza nella Clinica Mediterranea, dove è stato tempestivamente sottoposto ad intervento chirurgico. L'attore è in buone condizioni e sarà dimesso nei prossimi giorni, forse già domani, per tornare a casa per un periodo di riposo.

Calà è stato sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronario nella clinica napoletana. L'attore - fa sapere il suo entourage - non si trova in terapia intensiva, è tranquillo e questa mattina ha già parlato di lavoro, spiegando di voler tornare presto sul set del suo film. «Le sue condizioni - informa il suo staff -, sono buone e non come riportate falsamente su alcuni giornali». «Si confida in un recupero veloce - si legge ancora - e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm e da aprile live con la ripresa della sua tournée prodotta in esclusiva dalla The Best Organization».

Tra Campania e Molise per il suo nuovo film

Calà era appena arrivato in Campania dal Molise dove ieri pomeriggio si sono concluse le riprese molisane del suo film «Chi ha rapito Jerry Calà». La troupe è rimasta in regione per tutta la settimana e, dopo alcuni giorni di riprese a San Giuliano del Sannio, le ultime scene 'molisane' del film sono state girate a Campobasso, all'interno degli studi televisivi di Telemolise. Alle riprese hanno partecipato anche diversi attori e giornalisti molisani.



Le altre scene del lungometraggio sono state girate a Ischia, Monte di Procida e all'ex cinema Sofia di Pozzuoli (Napoli). Proprio a Pozzuoli era in programma l'ultimo ciak nella giornata di lunedì. «Chi ha rapito Jerry Calà», che vede impegnato il comico nella doppia veste di attore e regista, è realizzato dalla Vargo Film e uscirà a Natale. Oltre a Calà nel cast ci sono anche Sergio Assisi, Barbara Foria, Antonio Fiorillo, Shi Yang Shi, Massimo Boldi, Maurizio Casagrande, Nado Paone, Gianfranco Gallo e Francesca Tizzano. Ci sono poi diverse partecipazioni speciali di amici e colleghi storici di Calà come Mara Venier e Umberto Smaila. I produttori del film sono Alessandro Ricciardi e Gianluca Varriale. Il produttore esecutivo è Diego D'Ambrosio.

