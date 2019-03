Jasmine Trinca a Verissimo: «Ho perso papà quando ero molto piccola. Mia madre ha fatto di tutto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

​«Ho perso papà quando ero molto piccola. Mia madre ha fatto di tutto».racconta ala sua infanzia difficile senza un padrela sua vita da mamma. Ospite diper per promuovere il suo nuovo film "Croce e Delizia", spiega che si è finalmente cimentata in una commedia. Prima di mostrare le scene del nuovo lavoro, il programma condotto da Silvia Toffanin ripercorre tutta la carriera dell'attrice "testaccina" lanciata dane "La stanza del figlio". Come raccontato in un'intervista a Leggo, il nuovo ruolo ha rappresentato una sfida: «Sentivo intorno, anche se non dalle persone più vicine, uno sguardo poco fiducioso sulla possibilità di trasformarmi in una creatura buffa, ma aspettavo l'occasione per farlo... Per fare la commedia ci vogliono i tempi e un certo uso del corpo, diverso rispetto ai film drammatici, dove spesso basta un primo piano».Jasmine confida di aver avuto nella madre un esempio e un modello di riferimento, ma ha anche il rimpianto di non essersi laureata in Lettere. Quando era una bambina, prima di essere scoperta tra i banchi di scuola e di essere lanciata nel cinema, sognava di diventare un'archeologa e di vivere una vita avventurosa.