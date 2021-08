Jasmine Carrisi positiva al Covid, Al Bano: «L'abbiamo dovuta segregare, è dura vederla stare male». La figlia del cantatne di Cellino San Marco e di Loredana Lecciso attraverso i suoi profili social aveva informato i suo follower sulle sue condizioni di salute.

Attraverso le sue storie Instagram Jasmine Carrisi ha rivelato ai suoi follower di essere positiva al Covid: «Sto veramente una mer*a, sto malissimo. Però passerà, spero presto». Al Bano, raggiunto dall'adnkronos ha ammesso di esser emolto preoccupato: «Jasmine non sta bene. L’abbiamo dovuta 'segregare' e per una ragazzina di 20 anni è molto dura. Ha la febbre a 38, è spossata e ha un po' di tosse, le cose tipiche di questo maledetto virus».

Il cantante ha spiegato che la figlia Jasmine, nata dalla relazione con Loredana Lecciso, aveva fatto la prima dose di vaccino ed era in attesa della seconda: «Se non avesse fatto neanche la prima chissà come starebbe oggi - prosegue - è dura vederla in quelle condizioni, aggredita da un microbo contro cui non puoi fare nulla. Il vaccino è la salvezza dell’umanità. Leggo che alcuni no-vax, dopo essere stati colpiti dal virus, ora fanno appello a vaccinarsi. Ognuno è libero di vivere e morire come gli pare e piace - continua il cantante- però questo non può influenzare l’andamento dell’umanità».

In merito al Green pass Al Bano non ha alcun dubbio: «Tutte le precauzioni che servono ad allontanare il virus vanno prese, vanno fatte e vanno rispettate. Mi vengono in mente quelle lunghe file di 70 anni fa vicino alla scuola di Cellino San Marco con un dottore in testa che ci faceva a tutti il vaccino del vaiolo, avevo 8 anni. Fu così che ci salvammo dal vaiolo!».

