I Jalisse scrivono al Presidente, Sergio Mattarella risponde: «Aspetto il vostro disco»

I Jalisse scrivono una lettera al Presidente Sergio Mattarella, che risponde in via ufficiale facendo sapere che desidera ascoltare il loro album, scritto durante il lockdown. I Jalisse, il duo musicale formato da Fabio Ricci e Alessandra Drusian e diventato famoso con il brano “Fiumi di parole”, con cui hanno vinto Sanremo, hanno pubblicato sul social la lettera di risposta della segreteria della Presidenza dopo aver invitato Sergio Mattarella ad ascoltare il loro ultimo lavoro, che contiene la canzone “Speranza in un fiore”, dedicata alla tragedia degli anziani deceduti da soli durante la pandemia da coronavirus.

Nella lettera di risposta dell'Ufficio di Segreteria del Presidente della Repubblica condivisa dai Jalisse, si legge che Sergio Mattarella ha ricevuto la loro comunicazione e lo “incarica di ringraziarvi per le cordiali espressioni di stima indirizzategli e per il desiderio di sottoporgli il cd di canzoni inedite – il Vostro album scritto durante il lockdown – in cui è compreso anche il brano “Speranza in fiore”, dedicata ai nonni purtroppo scomparsi in solitudine a causa del Covid – 19”. Seguono le istruzioni per inviare il cd e i saluti presidenziali: “Nel frattempo - certo che sconfiggeremo presto, tutti insieme grazie ai vaccini, la pandemia – invio a Voi e ai Vostri cari un saluto molto cordiale da parte del Presidente Mattarella, cui unisco con piacere il mio personale”.

Nella didascalia del posti i Jalisse hanno descritto la sorpresa nel trovare nella cassetta delle lettere la missiva del Presidente: “Apriamo la cassetta della posta – hanno scritto sul social - e scopriamo una bella lettera che arriva dal #Presidente della #RepubblicaItaliana #Mattarella che attende l'invio del nostro nuovo cd #Voglioemozionarmiancora. Felicissimi!!!!”.

Della canzone dei Jalisse “Speranza in fiore” sarà poi realizzato un video: “Poi realizzeremo il video di #speranzainunfiore; sarà un video dedicato al ricordo dei nostri nonni per celebrarli il #25luglio nella #giornatamondialedeinonniedeglianziani, appena istituita da #PapaFrancesco”.

