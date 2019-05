Ivan Cottini, il ballerino con la Sla, ospite d'onore di Ballando: «La disabilità è una sfida per approdare alle stelle»

Mercoledì 22 Maggio 2019, 06:55

«Più in alto di così non potevo arrivare. A dimostrazione che la disabilità non è un limite, ma una sfida quotidiana per approdare alle stelle». Non è nella pelle, 35enne modello e papà-ballerino, meglio noto come il primo malato al mondo di sclerosi multipla (nella sua forma più aggressiva) a ballare.Leggo, lo scorso novembre, raccontò la sua storia attraverso i fantastici scatti del calendario realizzato al fianco della figlia Viola di due anni e mezzo. La sua testimonianza ha emozionato e incuriosito anche il mondo dei vip, approdando qualche giorno fa a Mediaset, nella puntata evento di Verissimo Speciale Amici. E ora si bissa. In Rai.Perché, padrona di casa, e, presidente di giuria, non hanno resistito. Hanno voluto fortemente Ivan Cottini, nelle vesti di Ballerino per una notte, alla finale di, anticipata a venerdì 31. Sarà proprio lui la sorpresa del “the end” del travolgente programma di Rai1. Ballerà nuovamente Ivan, ci metterà l’anima, ancora una volta, dimostrando a tutta Italia che scavalcare le barriere non è fantascienza. Si esibirà insieme alla sua compagna di danza,«Spero sia uno stimolo ulteriore per i tanti malati e disabili che rimangono seduti e vivono nella negazione», spiega Ivan con naturalezza. «Perché – prosegue - si può essere protagonisti della propria vita anche da disabili». Le sue prove hanno già entusiasmato lo studio. La sera di venerdì 31 brillerà davanti ai nostri schermi. E sarà un nuovo sogno.