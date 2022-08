Iva Zanicchi vittima degli hacker su Instagram: «Pubblicati contenuti privati a mia insaputa»

Iva Zanicchi denuncia un tentativo di accesso ai suoi dati privati. La nota cantante ha fatto sapere di essere stata vittima di un attacco hacker sul suo profilo Instagram, un problema che si sarebbe però risolto in breve tempo grazie all'intervento dei suoi collaboratori che l'aiutano nella gestione dei suoi social.

Iva ha fatto sapere che sarebbero state prese alcune foto senza il suo permesso e diffuse sul web. «Mi hanno hackerato il telefono e sono stati pubblicati contenuti privati, seppur modificati a mia insaputa», ha scritto l'82enne. Fortunatamente tutto si sarebbe risolto in poco tempo, così che la stessa Iva ha deciso di chiudere la questione senza troppi strascichi: «Lo considero un brutto scherzo che mi auguro non ricapiti».

Iva, da sempre molto amata come cantante dal grande pubblico, sta avendo una brillante carriera anche nel mondo della televisione come opinionista in programmi di successo. Il suo avvento sui social l'ha poi portata ad essere apprezzata anche dai più giovani che ne stimano la schiettezza e la genuinità.

