Iva Zanicchi a Verissimo: «Durante il lockdown abbiamo scoperto un tumore, ma Fausto è fortissimo»

Iva Zanicchi racconta a Verissimo l'anno da incubo che sta vivendo accanto al compagno Fausto. La cantante ha dovuto affrontare la malattia dell'uomo che è al suo fianco da 35 anni. «Quest'anno a febbraio, durante il lockdown eravamo chiusi in casa. Il mio compagno non stava bene, sono riuscita a farlo ricoverare in un ospedale a Milano, lo racconto perché lui lo racconta a tutti. Hanno scoperto che aveva un tumore serio e lì è crollato tutto».

Leggi anche > Raoul Bova svela a Verissimo il motivo del dimagrimento e il periodo difficile: «Mia madre forse è morta di Covid, ma non lo dicono»

Per Iva, abituata a prendersi in giro e a divertire tutti, è stato difficile. «Lui faceva coraggio a me, abbiamo cominciato a lottare con fiducia, ci siamo rivolti a medici bravi e stiamo lottando ancora, ma devo dire che lui stamattina ha fatto la chemio ed è qui con me. Credo che ne usciremo. Sono talmente coinvolta che parlo al plurale. I marcatori sono azzerati, non abbiamo perso il buon umore. Non voglio intristire nessuno, voglio solo dire che bisogna lottare sempre e affidarsi a persone competenti».

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Ottobre 2020, 22:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA