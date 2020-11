Iva Zanicchi, il fratello Antonio morto di Covid: si era contagiato insieme a lei. «Ti ho amato come un figlio»

di Simone Pierini

«Ciao fratello mio, ti ho amato come un figlio». Poche parole, cariche di dolore, quelle pubblicate Iva Zanicchi su Instagram che ha annunciato la morte di suo fratello Antonio. La causa sembra essere proprio il Covid, lo stesso che aveva colpito la celebre cantante e conduttrice televisiva nelle scorse settimana.

Fu proprio Iva Zanicchi, parlando con La Stampa, ad affermare che «il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti alla cresima del nipote di mia sorella» e aveva raccontato che lei stava meglio, ma anche i fratelli si erano infettati e aveva ammesso di essere preoccupata per il fratello ancora ricoverato e cardiopatico.

Iva Zanicchi è riuscita a guarire dopo il ricovero. «All'inizio avevo male alle ossa, febbre – aveva raccontato in un’intervista a Libero ripercorrendo la sua esperienza - Il medico decide di curarmi a casa. Il saturimetro era buono, 95. Dopo due giorni mi viene un raffreddore da non respirare. Casualmente mi chiama questo ragazzo delle Iene, Alessandro Politi, per lavoro. Mi dice: “Ma Iva, non parli bene, vai all'ospedale a fare una Tac”. Insiste: “Sei come una mamma, ti ho fissato un appuntamento”. Mi ha salvato la vita…».

A guarigione avvenuta, al momento delle dimissioni, la Zanicchi aveva voluto ringraziare a modo suo il personale sanitario che si era presa cura di lei. Lo aveva fatto attraverso un video pubblicato su Instagram accompagnato da un post: «Sono uscita dall’ospedale, vado a casa, volevo ringraziare loro, perché non sono solo eroi, sono professionisti. Fanno dei grandi sacrifici e non si fermano mai! Vi auguro ogni bene!!!! E grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Fate attenzione, un bacio».

IL PENSIERO DEGLI AMICI

«IVA tesoro, che tristezza.....sentire questa notizia. Ti sono vicino con tutto il mio affetto e ti stringo nel mio abbraccio». Quello di Cristiano Malgioglio è uno dei primi commenti che appaiono sotto il posto di Iva Zanicchi. Ma sono in tantissimi - amici, colleghi e fan della cantante, a lasciare un pensiero per la triste perdita del fratello. «Iva, un abbraccio affettuoso. Antonio viaggia, lieve, verso un paradiso di pace», scrive Monica Setta. «Ti sono vicina», con le mani giunte, aggiunge Francesca Barra.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Novembre 2020, 15:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA