italiacheresiste - Su RaiPlay la vita degli italiani ai tempi del Coronavirus

Che cosa accade nelle case degli italiani nei giorni dell’emergenza per il Coronavirus? Come sono cambiate le abitudini, il rapporto con lo scorrere del tempo, con lo studio, il lavoro, l’attività fisica, la cucina?



È online #italiacheresiste, la nuova produzione originale RaiPlay, pensata e realizzata da Pablo Rojas, attraverso un racconto in soggettiva al quale partecipano persone comuni e personaggi noti, che documenta l'inedita quotidianità casalinga fatta di nuove abitudini e nuovi rapporti personali e professionali. Nel primo episodio, tra gli altri, il comico Edoardo Ferrario, la cuoca Luisanna Messeri, l’attore Gianni Fantoni e Fabrizio Colica de Le Coliche, racconteranno la loro vita attuale e lo stato d’animo che li attraversa in queste settimane così complicate.



#italiacheresiste di Pablo Rojas, è un racconto senza filtri, che propone storie di vita quotidiana, realizzate dai protagonisti attraverso i propri smartphone: una testimonianza corale per condividere insieme questo tempo nuovo e per sentirsi meno soli dentro questa difficile esperienza che accomuna tutto il Paese. Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Marzo 2020, 19:20

