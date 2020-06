Italiacheresiste di Pablo Rojas su Rai3: tra i protagosti Moni Ovadia

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Giugno 2020, 23:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sarà tra i protagonisti, sabato 6 giugno, alle 11.30, su Rai3, di ''#Italiacheresiste'', il programma che racconta, attraverso gli smartphone, la vita degli italiani ai tempi del Coronavirus. L'attore-scrittore parlerà del periodo passato a casa come di un'opportunità per ''pensare al torto che si sta facendo alle generazioni che verranno a cui si lascia un mondo devastato dall'avidità di pochi per i loro interessi''. Poi, la campionessa di giavellotto(foto, sotto) racconterà del suo ritorno al campo dopo essersi allenata nel giardino di casa per settimane.Inoltre nel programma ideato e realizzato da Pablo Rojas, un gondoliere parlerà del suo primo giorno di lavoro dopo 7 mesi, in una Venezia ancora deserta. Infine, una giovane giornalista tornerà a Faenza per riabbracciare la sorella, guarita dopo 50 gironi dal Coronavirus. #Italiacheresiste, viene pubblicato in anteprima su Raiplay il venerdì sera.