Italia Sì con Marco Liorni, ospite Massimo Boldi con la fidanzata

Sabato 28 dicembre va in onda l’appuntamento con il podio del pomeriggio di Rai 1. Conduce Marco Liorni al suo fianco, Manuel Bortuzzo, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli. In questa ultima puntata del 2019 salgono sul podio di ItaliaSì: Massimo Boldi presenta in esclusiva la fidanzata Irene; Mago Paris, una vita difficile ma con una meta precisa: diventare un grande mago; Tatanka, un Cane Leonberger che ha tanto da dire agli umani ed Enzo Salvi gli dà la voce; le “Signorine Buonasera”, o sarebbe meglio dire le “Signorine Buon Anno”, hanno qualcosa da dire di importante sull’ultimo dell’anno, poi verranno affidate a 3 consulenti di moda per “la prova di Capodanno”; Alessia Veggo ha realizzato un sogno: rappresenta l’Italia al ballo delle debuttanti di Vienna; Mattia Galentino, campione italiano di cubo di rubik:

Bruno Vespa sale sul podio per dare le sue previsione del 2020. Poi ci sono le storie di vita di tutti i giorni come Giovanni, quando la banca ti porta via tutto. Questa settimana Alessia: tratto i miei Cani come tratto me stessa.



Al centro della scena il podio di ItaliaSì dove chiunque può salire e dire qualcosa a tutti. La vera innovazione di questo programma è andare oltre le persone, mettendo in primo piano “un’esperienza” portata finalmente alla ribalta.

Sabato 28 Dicembre 2019, 10:56

