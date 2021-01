di Ida Di Grazia

Italia’s Got Talent: Mara Maionchi assegna il primo Golden Buzzer alle Black Widow. Bastianich:«Mi hai fregato!». Nella prima puntata andata in onda mercoledì sera, sono volati già i primi coriandoli dorati dopo un'esibizione incredibile delle danzatrici di Camporosso (Imperia), che hanno creato un ponte ideale con l’oriente.

Non è stata una semplice coreografia, ma un vera e propria opera d'arte. Le Black Widow hanno portato sul palco di Italia’s Got Talent una performance rivisitando in chiave contemporanea la danza tradizionale cinese delle 100 mani.

Standin Ovation da parte del pubblico e primo Golden Buzzer da parte di Mara Maionchi: «Non sono riuscita a trattenermi, dovete ringraziare solo voi stesse che mi avete trascinato nel gold». Una decisione che ha messo d'accordo tutti i giudici: «Non ho mai visto una cosa del genere, Mara mi ha fregato il buzz» – ha ammesso Joe Bastianich. «Durante la coreografia stavamo pensando tutti di darvelo - ha detto Frank Matano - Mara ha fatto bene e complimenti!». «Ma i vostri coreografi sono gli Urban Theory, che due anni fa avevano preso il Golden Buzzer. Brave, ci vediamo in finale» – dice Federica Pellegrini, la nuotatrice aveva assegnato due anni fa il golden buz proprio ai loro coreografi...buon sangue non mente!.

