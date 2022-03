Italia’s Got Talent: a Holler e Kimberly Zavatta, fratello e sorella, il Golden Buzzer Cumulativo. Nella settima puntata di Audition, ieri sera, nuovi concorrenti sono saliti sul palco per mostrare tutto il loro talento al fine di aggiudicarsi uno degli ultimi posti utili per la finalissima.

Lodovica Comello, in avvio di show, si è esibita sulle note di “Whatever you want” degli Status Quo, una scarica di adrenalina che ha infiammato il pubblico ed è stata utile per presentare i quattro giudici: Mara Maionchi dal sorriso contagioso, Federica Pellegrini sempre più severa nell’esprimere i suoi giudizi, Frank Matano e Elio, complici e divertenti come sempre, ai quali come sempre a fine puntata è toccato tirare le fila di una serata elettrizzante.

Lo show di Italia’s Got Talent si è aperto con il numero spettacolare del francese Julian Perret, che ha compiuto evoluzioni su una moto da trial elettrica: per lui 4 sì, tra cui quello di Frank che gli ha così perdonato «l’attentato alla sua virilità», la frenata a pochissimi centimetri dal suo corpo mentre partecipava alla performance. L’11enne Isabella Sophie Paruzzo, «un angioletto autrice di una magia sul palco» come l’ha definita Lodo, ha invece interpretato “Emozioni” di Lucio Battisti, ottenendo un unanime consenso. Poi a sorpresa sul palco si è presentata Claudia Lawrence, l’arzilla 96enne protagonista di #IGT di due anni fa che ha voluto salutare la giuria, in particolare il suo mentore Frank Matano, che in quella occasione le regalò il suo Golden Buzzer: Claudia ha invitato poi Elio sul palco, esibendosi con lui in un numero di tip-tap.

L’acrobata Tetiana Kundyk, che è tornata a esibirsi per la prima volta dopo la maternità, ha invece stupito tutti riuscendo a sedersi su una sedia sospesa su una corda: anche per lei consenso unanime. Paolo Lepore si è esibito in un numero di mentalismo del tutto inusuale, in cui Lodovica, bendata e con le orecchie tappate, è riuscita a leggere nel pensiero di Federica: quattro sì anche per lui; uno in più di quelli ottenuti da Marc Metral e Lisa, protagonisti del numero di ventriloquo più sorprendente che Elio abbia mai visto. Un consenso unanime ha accolto l’esibizione di Beppe Gatto, che in sella alla sua bicicletta ha pedalato prima sui rulli senza manubrio e poi ha suonato la tammorra. Quattro sì hanno premiato anche le performance di Ohiole Dibua, protagonista sul palco di evoluzioni incredibili con un’asta senza ricorrere ad alcun aiuto scenografico; di Marko Daza, ballerino cileno di Forlì che si è esibito in uno struggente numero di pole dance; di Michael Zorzan e Tyron Colombaioni, che hanno portato due diversi numeri con le palle; di Stefano Mauriello con le sue bolle di sapone, la crew del Collettivo Lude; e di Agostina Mendiola “Cronopia”, con le sue gambe e braccia snodabili. A scaldare definitivamente l’atmosfera ci ha pensato poi il numero acrobatico sui pattini di Holler e Kimberly Zavatta, fratello e sorella, che hanno mostrato un’intesa perfetta premiata dai giudici con il Golden Buzzer Cumulativo: per loro il sogno di poter accedere in finale è diventato così realtà.

Il settimo appuntamento della nuova stagione del talent prodotto da Fremantle, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 290mila spettatori medi e una share dello 0,8%. E sui sette giorni ha raggiunto sulla pay 925mila spettatori medi pari a un +5% rispetto allo scorso anno (il dato complessivo sui sette giorni è di 1.844.000 spettatori medi).

