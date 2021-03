Isoradio si rifà il trucco e rispolvera Alto Gradimento

Isoradio è la radio che cammina con gli ascoltatori e con gli automobilisti, visto che da anni è un punto di riferimento per le news sulla infomobilità. L’emittente si rifà il trucco e apre le braccia accogliendo nuovi programmi che cercheranno di cavalcare l’onda con al timone conduttori navigati, coadiuvati dal direttore della Radiofonia, Roberto Sergio e della direttrice di Isoradio, Angela Mariella.

Sergio, dopo aver ricordato Enrico Vaime che ha vissuto anni d’oro a Via Asiago (tanto per fare un esempio, la mitica Gran Varietà) ha spiegato come il canale stia usufruendo di un riposizionamento che fa del racconto dell’Italia attuale e dello storytelling una priorità.

Tra i conduttori del nuovo palinsesto ci sono Renzo Arbore con Dario Salvatori (Alto Gradimento Revisted), Monica Setta (Parla con Lei), Riccardo Poletti (I Senzanotte), Igor Righetti che torna su RadioRai dopo i successi del Comunicattivo, il suo format si chiama L’Autostoppista. Di sport e musica parleranno Federico Vespa e Silvia Salemi nel programma Il Mio Campo Libero. Al mattino tocca a Simona Arrigoni con Colazione da Simona.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Marzo 2021, 14:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA