Pier Silvio dà i voti: «Isola, troppe cadute. GF ok. Porte aperte per Mentana»

di Ferruccio Gattuso

A casa Mediaset è tempo di giudizi e di cifre, i primi sono netti, le seconde confortanti. E a scandirli c’è Pier Silvio Berlusconi, che ha convocato la stampa per un classico “stato dell’arte” dal quale, però, è sfuggita qualche novità. Parole “paterne” sul Grande Fratello, mari tempestosi sull’Isola dei Famosi: «Il lavoro fatto sul Gieffe mi soddisfa. Rispetto all’edizione scorsa, dove avevo notato mancanza di rispetto tra concorrenti e verso il pubblico, avevo chiesto un casting differente: si scegliessero protagonisti con storie da raccontare, non professionisti di reality o influencer che cercano di fare casino. Il lavoro sull’Isola, invece, non mi soddisfa: ci sono state cadute di stile e i concorrenti sono stati scelti male. Luxuria era al suo esordio, può migliorare». Chissà se altrove.

Parole di miele, invece, per Maria De Filippi: «Se abbiamo avuto paura di perderla? Lei è unica nel nostro panorama. L’offerta di Discovery era importante ma ha deciso di restare con noi. Tra noi c’è un rapporto professionalmente e umanamente solido». Promosse anche Myrta Merlino per “Pomeriggio Cinque” («soddisfatti, non vediamo motivi per non riconfermarla») e Bianca Berlinguer («molto soddisfatti, con lei stiamo studiando nuovi prodotti»). Un tocco sul passato («Barbara D’Urso? A distanza di un anno, se parliamo di ascolti, non ho rimpianti, è un dato oggettivo. Ma contro Barbara non ho nulla: mi dispiace che il suo addio sia diventato un caso»), prima del presente e dell’immediato futuro. La missione è compiuta e lo dicono le cifre: «Gli investitori – spiega l’ad e vicepresidente esecutivo di Mediaset - per anni nelle periodiche riunioni mi dicevano che la tv generalista aveva fatto il suo tempo. Evidentemente non è così, soprattutto con la nostra strategia crossmediale tra tv lineare e digitale. Le cifre ci segnalano oggi, nel periodo che va da settembre scorso a maggio 2024, come il primo editore d’Italia. Il total share di Mediaset è davanti a quello Rai e ogni settimana Mediaset raggiunge il 96% della popolazione del nostro paese». Affermazioni alle quali segue puntuale la replica di Viale Mazzini: «Ci confermiamo primo editore nel 2024».

Ovviamente, l’estate porterà due competizioni sportive che a casa Rai frutteranno ascolti stellari, gli Europei di calcio e le Olimpiadi. Così come sul fronte della fiction la Rai, prosegue Berlusconi, «investe duecento milioni, cifre dalle quali noi siamo lontani, ma l’idea è quella di investire di più». L’ultima battuta a microfoni (quasi) spenti: «Le porte per Enrico Mentana da noi sono sempre aperte».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 06:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA