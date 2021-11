Isola dei famosi, spunta il primo nome del cast dei concorrenti: ecco chi è

Arrivano i primi rumors sul cast dell'Isola dei Famosi. Sembrerebbe infatti che la produzione del reality show di Canale 5 sia già a lavoro per la nuova edizione. A rivelarlo è il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia che, poche ore fa ha confessato al magazine Chi: «Olga potrebbe sbarcare come nuova naufraga de L’Isola dei Famosi, di cui i casting sono già iniziati la scorsa settimana. L’idea a lei non dispiace perché avrebbe possibilità di partecipare ad un reality che rientra nelle sue corde: c’è sfida, competitività, sport. Lei ha anche detto agli autori ‘Caro Aldo, ho tenuto i figli mentre tu eri al GF Vip, ora li tieni tu mentre io sono all’Isola’. Quindi al 90% possiamo già annunciare che la prima naufraga della prossima edizione de L’Isola dei Famosi potrebbe essere Olga, la compagna di Aldo Montano».

Olga è la compagna dello schermidore Aldo Montano, attualmente inquilino della casa del Grande Fratello VIP. Nata in Russia, nel 1997 è una campionessa sportiva nella corsa dei 400 metri piani. I due si sono conosciuti alle Olimpiadi Invernali di Sochi nel 2014. Dopo appena due anni, nel 2016, si sono sposati e hanno avuto due bambini: la loro primogenita Olympia ha 4 anni, mentre il piccolo Mario è nato nel 2021.

Inoltre, stando a quanto detto da Parpiglia, il programma potrebbe cominciare il 21 o del 28 marzo: dunque, ad un paio di settimane circa dalla fine dell’edizione in corso del GF VIP, prolungato fino alla prossima primavera.

L'unico dubbio che rimane ora è la conduzione: l'ipotesi più probabile è che ci sia un ritorno di Ilary Blasi. Nessuna voce di corridoio, invece, sui possibili opinionisti, che dovrebbero per l’appunto essere sostituiti in toto.

