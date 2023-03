Isola dei Famosi, Marco Mazzoli e la tiktoker Giulia Salemi tra i naufraghi del programma di Ilary Blasi

di Redazione web

Il cast dell'Isola dei Famosi aumenta e tra i naufraghi che partiranno per l'Honduras si uniscono Marco Mazzoli, voce storica della trasmissione radiofonica Lo zoo di 105, e di Giulia Salemi. La Giulia in questione non è però l'influencer e opinionista del Grande Fratello Vip, ma una tiktoker omonima.

Giulia De Lellis in crisi con il fidanzato? Le parole su Instagram sollevano (nuovi) dubbi: ecco cosa ha scritto

Bianca Balti hot a Belve: «Il pene mi attrae troppo, è una piaga»

Il cast de L'Isola dei Famosi

Marco e Giulia saranno i due concorrenti che si uniscono al cast già formato da Elga e Serena Enardu, Cristopher Leoni, Gian Maria Sainato, Marco Predolin, Cristina Scuccia (ex suor Cristina). Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, Pamela Camassa, Paolo Noise, Gianmarco Onestini, Helena Prestes, Fiore Argento e Claudia Motta.

Chi sono

Marco Mazzoli è una nota voce dello zoo di 105 e tra gli ideatori del programma. Ha iniziato la sua carriera nel 1987 nelle radio locali lombarde per arrivare a 105 nel 1998. Mazzoli ha anche condotto il Festival di Castrocaro, lo si è visto a Striscia la notizia come inviato, fino alla più recente conduzione, su Italia1, del format Teste di casting. Giulia Sara Salemi, è nata nel 2003 ed ha avuto successo in rete nel 2018, grazie alla serie tv per ragazzine Miracle Tunes. Ha già partecipato al reality show Voglio essere un mago.

Nesli: «Sono un pesce fuor d'acqua e lo racconto in un disco. Poi scriverò canzoni solo per altri» https://t.co/EHDt6IJJNI — Leggo (@leggoit) March 10, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Marzo 2023, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA