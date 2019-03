«Chiuderà l'Isola dei Famosi?», l'indiscrezione choc di Dagospia

di Emiliana Costa

«Sembra certo che il programma si prenderà una pausa». L'indiscrezione-bomba è riportata da. Secondo il rumor, dunque, dopo l'umiliazione in diretta die la, Mediaset avrebbe deciso di congelare per un po' il format "in freezer". Tra le possibili cause, lo scandalo-Fogli, ma anche gli ascolti non proprio soddisfacenti.In ogni caso «bisognerà portare al termine questa edizione con dignità», prosegue Dagospia.I fatti degli ultimi giorni, dunque, avrebbero fatto precipitare la situazione. Nessuna notizia invece su, che in queste ore. Secondo molti utenti infatti, la sua reazione gelida di fronte al pianto di Riccardo Fogli e il silenzio successivo sarebbero stati inappropriati.Chissà che lunedì non ci sia un chiarimento in diretta.Staremo a vedere.