Isola dei Famosi 2021, Fariba Tehrani dopo l'eliminazione: «Commesso il peggior peccato che si possa commettere»

Fariba Tehrani dopo una lunga avventura è stata eliminata dall’Isola dei Famosi 2021. Un cammino non facile per Fariba Tehrani, osteggiato spesso dai colleghi naufraghi che l’hanno mandata continuamente in nomination e che hanno reso la sua avventura in Honduras parecchio complicata: “Ho commesso il peggior peccato che una persona possa commettere – ha fatto sapere su Instagram - ho smarrito la mia felicità”.

Fariba Tehrani, il post dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi 2021

Isola 2021, Fariba Tehrani: "Ho commesso l'errore più grande della mia vita"

Fariba Tehrani dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi 2021 rompe il silenzio e torna ad esprimersi attraverso i social a seguito di un’avventura, nel reality condotto da Ilary Blasi, in cui probabilmente si è sentita poco apprezzata dai compagni naufraghi, che in gran parte l’hanno isolata e mandata in nomination tutte le volte che è stato possibile. Fariba Tehrani ha deciso di descrivere la sua esperienza dal suo account Instagram in cui ha condiviso una foto che la vede gioiosa mente festeggia con gli altri concorrenti, seguita dalla didascalia: “Sotto la pressione di ..... Ho commesso il peggior peccato che una persona possa commettere: ho smarrito la mia felicità .....”.

Leggi anche > Chiara Ferragni lancia la giacca a fiori per l'estate. Ma il prezzo fa infuriare i fan: «È da pazzi...»

Un post che ha commosso i follower di Fariba Tehrani, che le hanno fatto sentire nei numerosi commenti la loro vicinanza: “Fariba – scrive un fan - sei stata una donna educata e pacata anche se volevano farti uscire dai limiti tu non hai ceduto preferisco un concorrente come te che un Andrea o Valentina”, oppure: “Sei stata L'unico motivo per cui ho guardato questo programma. Il resto era solo un contorno sgradevolissimo. Uscita tu per me il programma è finito in quell'istante. E non hai sbagliato proprio nulla”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Giugno 2021, 19:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA