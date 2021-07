Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini e il flop da opinionista: «Ero appena uscita da un periodo difficile …»

Elettra Lamborghini ha preso parte all’Isola dei Famosi 2021 di Ilary Blasi nel ruolo di opinionista a fianco di Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Nonostante l’innegabile simpatia però il contributo di Elettra Lamborghini alla trasmissione è stato criticato: «Non mi sono sentita un pesce fuor d’acqua – ha spiegato - Ero appena uscita da un periodo difficile …».

Isola dei Famosi 2021. Eelttra Lamborghini: «Non ero un pesce fuor d’acqua»

Elettra Lamborghini, tornata al mondo della musica, parla della sua esperienza come opinionista dell’Isola dei Famosi 2021, dove non sono mancate le critiche. Elettra è però entrata a programma in corso, con alcuni problemi pregressi: «Non mi sono sentita un pesce fuor d’acqua – ha spiegato in un'intervista al sito "Superguida Tv"- Ero appena uscita da un periodo difficile in cui avevo preso il coronavirus e durante il primo mese ne ho risentito perché non sono stata bene dal punto di vista psicologico. Avevo anche perso da poco il mio cagnolino. Mi dispiace essere subentrata nel reality in un secondo momento. E’ stata una bella esperienza ma il coronavirus non mi ha aiutato».

Dopo diverse partecipazioni sul piccolo schermo, ha deciso di prendersi un momento di pausa: «Preferirei aspettare. L’esperienza televisiva mi ha fatto capire che ho tanta voglia di dedicarmi alla musica».

E, a proposito di musica, è in uscita il suo album di Elettra Lamborghini, “Twerking beach”: «È la rivisitazione del mio album. Dopo questi due anni che ci hanno messo a dura prova, ho deciso di condividere questo mio progetto con i fan. Era da tanto che mi chiedevano quando uscissi con un nuovo progetto e ora ho voluto accontentarli aggiungendo qualche canzone. In questo ultimo periodo ho lavorato tanto per cercare di tirare fuori qualcosa che fosse perfetto per l’estate».

