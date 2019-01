Isola dei Famosi 2019, Jeremias Rodriguez non entra a reality in corso: concorrente penalizzato

Giovedì 24 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sembra essere stato risolto il giallo della partecipazione diall’edizione dell’ Isola dei Famosi 2019 . Il Rodriguez Junior infatti aveva espresso la sua volontà dipartire per il reality prima di abbandonare il mondo della tv, poi è stato fermato da un incidente sulle nevi. L’intervento dell’equipe medica dell’ex cognato Andrea Iannone come riportato da Leggo.it sembrava aver risolto il problema, c onsentendo a Jeremias di entrare a programma in corso (seconda o terza puntata), ma le speranze sono state vane.Il piccolo di casa Rodriguez non partirà perché le sue condizioni fisiche comunque lo svantaggerebbero nelle prove, penalizzandolo come concorrente. L’incidente gli è stato fatale: «Nonostante l'intervento dello staff medico del pilota Andrea Iannone – fa sapere “Chi” nelle “Chicche di gossip” - che ha fatto rimuovere immediatamente il gesso a Jeremias Rodriguez, mettendo al ragazzo un tutore protettivo, il fratello di Belen saluta definitivamente l'Isola dei famosi. Il problema al metacarpo non gli consentirebbe di svolgere le prove e sarebbe in ogni caso un concorrente penalizzato».