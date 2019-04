Antonio Ricci all'attacco: «L'Isola dei Famosi e Adrian i buchi neri della tv»

L'energia contagiosa di Michelle, la placida classe di Gerry, la benedizione del guru Antonio Ricci (nella foto). Volata di fine stagione di Striscia la notizia, che da lunedì 15 aprile fino all'8 giugno fa accomodare dietro la scrivania del tg satirico la coppia Scotti-Hunziker, squadra che definire rodata è poco.



Nulla cambierà dell'oliata macchina guidata ancora per poche ore da Ficarra e Picone, dunque se di inchiostro se ne deve usare, è per consegnare ai posteri le battute di Ricci sulla tv di oggi e dell'altro giorno: «Freccero mi vuole in Rai, dice? Lo ripeto da anni: non ho contratti in esclusiva, sono una mini-Endemol, vado dove voglio: negli anni mi cercarono due volte in Rai. La prima ai tempi di Guglielmi, quello più affine a me; poi con Zaccaria, ma non se ne fece nulla. Zaccaria era disposto a levare dalla sua rete qualsiasi personaggio non mi fosse gradito: proprio come fa Fazio, mi disse, che non vuole Chiambretti perché sennò gli leva gli ospiti. Siamo ancora qui, ogni tanto lanciano messaggi».



Intanto, Ricci si coccola Paperissima alla domenica, programma che resta il più visto di tutte le reti e che «si realizza con i soldi con cui Fazio paga il taxi ai suoi ospiti». E non le manda a dire nemmeno a Canale 5: «Adrian e L'Isola dei Famosi sono stati i due veri buchi neri fotografati insieme, altro che quello nello spazio». La tv oggi? «Solo reality, una melassa che rifila lo stesso sapore a tutto, perché poi i concorrenti vanno a fare ospiti nei programmi pomeridiani. Il caso Riccardo Fogli all'Isola? Una mossa delinquenziale che avrebbe avuto senso se almeno avesse prodotto ascolti. L'anno scorso li fecero grazie alle nostre polemiche sul cannagate».



riproduzione riservata ® Ultimo aggiornamento: 09:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA