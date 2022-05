Isola 2022, Guendalina rientra in gioco dopo l'infortuno, ma il pubblico nota un particolare «Che ha fatto?»

Dopo aver saltato la scorsa puntata dell'Isola dei Famosi a causa di un infortunio, Guendalina è finalmente rientrata in gioco e si è presentata in diretta raggiante. Una buona notizia che però ha destato qualche sospetto soprattutto sui social.

Guendalina Tavassi ha saltato la diretta di venerdì dell'Isola dei famosi perchè si è dovuta trattenere in infermeria per accertamenti medici. Fortunamente nulla di grave e la Tavassi è rientrata in gioco per la gioia dei fan che però non hanno potuto fare a meno di notare un particolare.

Guendalina Tavassi, infatti è ritornata in diretta con i capelli perfettamente curati, tanto che in molti su twitter si chiedono «Ma Guendalina ha fatto la tinta?»

Ma raga, ma guendalina si è fatta la tinta?😂#Isola — Coco Chanteclair 🔥 (@ChanteclairCoco) May 16, 2022

Comunque guendalina ha fatto la tinta al 100% #isola — dam 🦩 (@st1zzita) May 16, 2022

Guendalina, as usual, ci ha visto lungo con la furba fèmme fatale Mercedes.



Ma nel frattempo ha fregato la tinta a Carmen di Pietro secondo voi???! #isoladeifamosi #isola pic.twitter.com/OvQ0itQskZ — Alikee (@Haiunoki) May 16, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Maggio 2022, 22:49

