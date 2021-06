Isola 2021, Tommaso Zorzi ricorda Michele Merlo «Questo applauso è per te». Il vincitore del grande fratello Vip e opinionista del reality ha voluto dedicare i primi minuti della finalissima a Mike Bird che si è spento a soli 28 anni a causa di una leucemia fulminante.

E' morto nella tarda serata di ieri il cantante Michele Merlo, in arte Mike Bird, 28 anni, già concorrente di X Factor e di Amici. Tantissimi i messaggi per il giovanissimo cantante scomparso troppo presto a causa di una leucemia fulminante.

Tra loro anche Tommaso Zorzi che, dopo averlo omaggiato sui social, in apertura di finale dell'Isola dei Famosi 2021 ha chiesto alla Blasi pochi secondi per ricordarlo: «Ti voglio rubare dieci secondi per salutare Michele che ci ha lasciati oggi. Ciao Michele questo applauso è per te». Applausi in studio a cui si unice anche Ilary Blasi«Un abbraccio a tutta la sua famiglia».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 23:06

