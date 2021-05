Isola 2021 non va in onda venerdì 28 maggio: al suo posto la puntata finale de Il Segreto

Isola 2021 non va in onda venerdì: al suo posto la puntata finale de Il Segreto. La soap spagnola, sin dall’esordio, si è imposta sul fronte degli ascolti garantendo al day-time di Canale 5, la leadership assoluta della propria fascia, con puntate che hanno sfiorato il 35% di share.

Venerdì 28 maggio, su Canale 5, spazio al gran finale di due classici della serialità europea: «DayDreamer», con l’episodio conclusivo alle ore 16.30, e «Il segreto», con la fine dell’epopea di Doña Francisca, in prima serata. Due storie d’amore, passione, tradimenti e inganni, seguite da milioni di spettatori al pomeriggio, promosse in prime-time grazie ad ascolti record e diventate mainstream anche su web e social.

«Il segreto» - trasmesso per la prima volta sull’ammiraglia Mediaset il 10 giugno del 2013 - è diventato un caso studiato da docenti universitari, sociologi e professionisti dei media. La soap spagnola, sin dall’esordio, si è imposta sul fronte degli ascolti garantendo al day-time di Canale 5, la leadership assoluta della propria fascia, con puntate che hanno sfiorato il 35% di share. Ancora oggi, al titolo sono fedeli più di 2.000.000 di spettatori, in un viaggio durato nove anni e 2.320 episodi.

«DayDreamer» - arrivata su Canale 5, il 10 giugno del 2020 - ha definitivamente sdoganato la popolarità delle dizi nel nostro Paese e consacrato il protagonista Can Yaman, prossimo a interpretare il remake dello sceneggiato-leggenda Sandokan. Una favola moderna, romantica, declinata tra tradizione e modernità, in una cornice glamour e ricca di fascino: questi gli ingredienti che hanno portato al successo la serie made in Turkey. In day-time supera oltre 2.000.000 di spettatori e sono milioni le visualizzazioni su Mediaset Infinity e i commenti su Twitter e Instagram.

Lunedì 31 maggio - già attesissime dal pubblico e sempre su Canale 5 - debuttano «Mr. Wrong» e «Love Is In The Air», entrambe prodotte in Turchia, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:45, e qualche puntata anche in prime-time per la serie con Can Yaman-Mr. Wrong. Sono un fenomeno di culto ancor prima di essere state trasmesse in TV e spopolano su web e social.

La prima - che vede riuniti gli amati protagonisti di «Bitter Sweet», Can Yaman e Özge Gürel - narra le passioni e i sospiri di due giovani, nell’incantevole scenario di Bodrum e Istanbul. Lei, sognatrice, dopo l’ennesima delusione inizia a perdere le speranze d’incontrare il grande amore. Lui, ristoratore affascinante e rubacuori incallito, non crede nelle relazioni stabili. L’incontro dei due opposti farà cambiare opinione a entrambi.

La seconda, nei palinsesti televisivi di oltre 40 paesi, sbanca sul web e ha trasformato in celebrità i due protagonisti (Kerem Bürsin e Hande Erçel), ormai seguiti da milioni di follower sui social. La dizi racconta le mille sfaccettature dell’amore, sullo sfondo di Istanbul romantica e moderna. Lei è uno spirito libero e lui un ambizioso squalo. Due opposti che si odiano e si attraggono, coinvolti in uno strano sodalizio, con risvolti inaspettati e molti colpi di scena.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Maggio 2021, 15:51

