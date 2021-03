Isola 2021, Ilary Blasi spoilera in diretta l'esistenza di Parasite Island

Isola 2021, nuova gaffe per Ilary Blasi che spoilera in diretta l'esistenza di Parasite Island. Tre su tre, anche durante la terza puntata la Blasi si lascia scappare, involontariamente, l'esistenza di una seconda Isola dove vivono Fariba e Ubaldo.

Nuova gaffe per Ilary Blasi anche durante la terza puntata dell'Isola dei Famosi 2021. La Blasi ormai è una veterana delle gaffe, durante la prima puntata ha chiamato patata la Palapa, mentre nella seconda puntata ha parlato della casa come se fosse ancora al Grande Fratello.

La conduttrice mentre chiacchierava con i naufraghi ha spoilerato l'esistenza di una seconda isola. La cosa divertente è che solo una mezzoretta prima aveva rimproverato Tommaso Zorzi proprio per lo stesso motivo.

I naufraghi, concentrati sulle dinamiche del gioco sembra non abbiano capito, ma quando la Blasi commentando la vittoria di Brandi ha detto: «Non è che fai la fine di Ferdinando su Parasite Island», si è portata subito le mani alla bocca come per voler bloccare ormai l'irreparabile. In fondo la Blasi è in buona compagnia, anche Mara Venier anni fa rivelò dell'esistenza di Playa Desnuda sdurante l'Isola di Alessia Marcuzzi.

