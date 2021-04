Isola 2021: Drusilla Gucci, eliminata dell'ottava puntata, sceglie di non restare: «Peso 43 chili, non ce la faccio più». L'ha ribadito più volte, finalmente il pubblico l'ha ascoltata. La rampolla di casa Gucci torna in Italia e rinuncia alla possibilità di restare ancora in gioco con Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea.

E' sicuramento uno dei personaggi più curiosi (colleziona ossa e ha un teschio di gatto a casa trovato in giardino ndr.) e amati di questa edizione dell'Isola dei Famosi 2021. Sicuramente un volto fresco e nuovo. Drusilla Gucci perde il televoto contro Andrea Cerioli nel corso dell’ottava puntata con il 58% delle preferenze.

La naufraga è felicissima di tornare a casa, più volte, anche nelle scorse puntate ha manifestato la sua voglia di tornare a casa, sfinita dalle fatiche dell'Isola, chiedendo di essere nominata. Il pubblico l'ha salvata più volte, ma ora forse ha davvero visto la stanchezza e la sua fragilità.

Una volta giunta a Playa Esperanza, dopo l'eliminaizone, Ilary Blasi le ha fatto la domanda di rito pur conoscendo la risposta. «Torno a casa - ha detto Drusilla - mamma prepara la cena. Sto male, peso 43 chili, non ne posso più. Pensavo di restare un giorno e sono rimasta un mese. Mamma se mi apri la porta, torno a casa. Da qui posso farmi conoscere solo come un ammasso di ossa».

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Aprile 2021, 09:41

