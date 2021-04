Isola 2021, diretta tredicesima puntata: Ignazio Moser nuovo concorrente. In studio Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi. In nomination questa sera, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, ci sono Roberto Ciufoli, Miryea Stabile, Ubaldo Lanzo e Manuela Ferrera.

Ignazio Moser è pronto a sbarcare su L'Isola dei Famosi 2021 nella tredicesima puntata di questa edizione, giovedì 29 aprile in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming sul portale Mediaset Play Infinity.

Ignazio, 28 anni, è il figlio di Francesco Moser, tra i più importanti ciclisti italiani. Anche lui ciclista professionista su strada, ha già partecipato a un reality, la seconda edizione del Grande Fratello Vip nel 2017, nella quale ha conosciuto la sua attuale fidanzata Cecilia Rodriguez. Ora è pronto a mettersi in gioco per una nuova esperienza sulle spiagge dell'Honduras.

Dopo il rifiuto di Gilles Rocca nel corso dell’ultima puntata, Francesca Lodo avrà una nuova occasione per affrontare il bacio in apnea e provare a vincere un piatto di pasta.

Quattro i concorrenti al televoto: Manuela Ferrera, Miryea Stabile, Roberto Ciufoli e Ubaldo Lanzo. Tra gli ospiti in studio anche Cecilia Rodriguez, fidanzata del nuovo naufrago Ignazio Moser, e Giulia Salemi.

