Isola 2021, Daniela Martani rifiuta di restare: «Basta così, ho dato quello che potevo». L'ex gieffina perde al televoto contro Drusilla e durante la settima puntata, messa davanti alla scelta di proseguiro la sua avventura su Playa Esperanza, preferisce tornare a casa.

Daniela Martani è l'eliminata della puntata di lunedì 5 aprile dell'Isola dei Famosi 2021. La vegana sin da subito è andata allo scontro con quasi tutti i naufraghi per tenere fede al suo credo, e creando non pochi problemi sul cibo.

Daniela Martani perde al televoto contro Drusilla Gucci, sembra prenderla bene: «Più di questo non sarei riuscita a dare - dice - sono soddisfatta di quello che ho fatto», ma ancora non sa della possibilità di restare ancora in gioco. Prima di andare via dà il "Bacio di Giuda" a Francesca Lodo.

DANIELA MARTANI RIFIUTA PLAYA ESPERANZA

Daniela Martani viene trasportata su una nuova Isola dove viene raggiunta da Elisa Isoardi. Se la conduttrice non ha la minima esitazione quando le chiedono se vuole proseguire il gioco o tornare a casa, la Martani invece esita. La sua prima risposta è quella di non voler restare, poi per un attimo sembra ripensarci, ma alla domanda ufficiale della Blasi, risponde: «Sono molto stanca, ti dico la verità che l'Isola mi ha dato tutto quello che poteva darmi e non me la sento». Daniela Martani è quindi definitivamente eliminata dall'Isola dei Famosi 2021.

