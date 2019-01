«Quella con Matteo è stata la storia più seria che io abbia avuto. Come si capisce quando una storia è finita? Non ne ho idea. Forse col tempo... La parola fine è stata posta da un bel po'. Siamo arrivati insieme a questa decisione, quello che c'è stato c'è stato, e io non credo di aver mai lanciato messaggi provocatori con quel post perché non ne sarei capace. Mi spiace che questa cosa sia stata montata ad arte». Elisa Isoardi , in un'intervista contenuta nel numero di

in edicola dal 31 gennaio, torna per la prima volta sulla famosa foto, postata sui social, di lei e Matteo Salvini a letto con cui fu resa pubblica la loro rottura. «Era solo la foto di un momento idilliaco della nostra storia e lui lo sa perfettamente. Un'immagine nostra in cui lui non dorme e stiamo bene e basta - sottolinea Isoardi - Non capisco perché ne sia stato fatto un caso... Non penso sia una delle foto peggiori che ha in giro... È decisamente la foto migliore che ha, perché lo umanizza».Oltre a parlare della vita sentimentale, Elisa Isoardi commenta le voci che la vorrebbero futura conduttrice de "La vita in diretta": «Io adesso penso solo a portare su gli ascolti della "Prova", mica sono una pallina da flipper! Ora desidero far bene ciò che faccio, perché non è uno scherzo, controllo ogni singola cosa fino in fondo, quasi maniacalmente. Spero che il mio programma vada bene perché mi prendo la responsabilità in prima persona». E alla domanda se si immaginerebbe al timone de «La vita in diretta» risponde: «Resto concentrata sul 'qui e orà. Ma sono certamente una conduttrice versatile, potrei farlo!».