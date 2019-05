Isoardi, Prova del Cuoco oggi al gran finale: in giuria anche Lippi

Gran finale oggi, venerdì 31 maggio, alle 11.30 su Rai1 per la 19esima edizione della “Prova del cuoco”, il cooking show più longevo della televisione italiana, condotto da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.



Sarà una puntata speciale, ricca di sorprese e colpi di scena. Claudio Lippi, insieme allo chef “bistellato” Gaetano Trovato e al critico enogastronomico Carlo Cambi, comporrà la Giuria della Gara dei Cuochi, che avrà il compito di assegnare il montepremi finale di 100.000 euro. A contenderselo i due concorrenti finalisti, Rosanna Dalmasso e Alessandro Di Stefano, che gareggeranno in coppia con due storici cuochi della trasmissione, Luigi Pomata e Natale Giunta. Venerdì 31 Maggio 2019, 09:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA