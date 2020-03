Isabella Ragonese è Agnese Ciulla in Tutta la giornata davanti: «Amo interpretare straordinarie donne comuni»

di Totò Rizzo

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Marzo 2020, 08:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È il mio anno dei personaggi presi dalla realtà – esordisce–: prima, al cinema, mamma Mazzariol, la madre di Gio, il bambino down di “Mio fratello rincorre i dinosauri” di Stefano Cipani (ruolo per il quale è candidata al David di Donatello come migliore attrice protagonista, ndr.), adesso in “Tutta la giornata davanti”, il film tv di Luciano Manuzzi in onda martedì prossimo su Rai1, dove sono Agnese Ciulla, l’ex assessore alla Cittadinanza sociale del Comune di Palermo, la donna che ha “inventato” il tutoraggio dei minori migranti, affidando temporaneamente centinaia di bambini e ragazzi arrivati sulle nostre coste senza genitori sui barconi dall’Africa, offrendo loro una strada verso un futuro di “normalità”. Che ne è stata “la grande madre” come titola un libro che ha scritto su questa incredibile esperienza».«Un versante dell’argomento migrazione poco affrontato. Il film raccontain una sola giornata, dalle 4 di un mattino in cui viene svegliata perché scatta a Palermo l’emergenza dell’arrivo di una nave carica di profughi, tra cui molti minori non accompagnati, fino a tarda sera, quando ha trovato un tetto e un pasto per accogliere e sfamare i più piccoli tra questi disperati».«Quando è venuta a trovarci. Tra imbarazzo e incredulità, continuava a chiedere “siete sicuri di voler fare un film su di me?” con l’umiltà che hanno tutte le grandi persone. Perché Agnese ha realizzato una cosa grandissima, è riuscita a far integrare centinaia di minori immigrati, il tutoraggio ha restituito loro il calore di una famiglia, garantito un’istruzione, per molti, in seguito, anche un lavoro».«Spero che il film di Rai1 restituisca questa dimensione di ideale umanitario e di concretezza che abbiamo respirato sul set, che riappacifichi con l’idea di politica, che sottolinei la partecipazione dei palermitani che si sono presi cura di questi giovani. Il richiamo non è soltanto ad Agnese Ciulla, è ad un’intera città e al suo spirito d’accoglienza e, da palermitana, tutto questo mi inorgoglisce».«È vero, è stata la prima volta. In Sicilia ero tornata per il set di “Nuovomondo” e “Viola di mare” ma a Palermo mai. Sono contenta perché, pur non disconoscendo il lato oscuro della città, questo film ne mette in mostra un volto bello, positivo, costruttivo».«Non so, forse c’è qualcosa in me che richiama questo tipo di personaggio. Attenzione, non sono eroine, sono donne comuni che, come tutte le donne comuni, lottano nel quotidiano, si fanno strada a fatica. Sarà che su di loro ricadono la famiglia, il lavoro, tanti problemi ma le donne non possono ancora permettersi di non essere forti».«Dei personaggi devi sempre aver cura, devi scavarne la personalità, studiarne la complessità, le molteplici facce. Non puoi cavartela con due aggettivi ma devi definirli con dieci, cento: ecco perché dico sempre che l’attore è sempre un po’ l’autore delle cose che fa».«Sto doppiando “Indomite”, una serie di cartoon in 30 episodi di pochi minuti ciascuno che raccontano donne al di fuori dagli schemi, dalla diva del cinema Hedy Lamarr che fu anche un’inventrice a Mae Jemison, la prima afroamericana ad andare nello spazio. Da lunedì prossimo saranno in onda su RaiPlay. Mi sto divertendo moltissimo: non faccio solo la voce fuori campo ma anche quella delle protagoniste e degli altri personaggi, pure dei maschi. Ve lo consiglio, un piccolo gioiello».«Per ora nessuno che mi intrighi in particolare. Io sono una spericolata, pronta a gettarmi a capofitto in qualsiasi impresa mi entusiasmi. Dunque, ben vengano le proposte, i copioni. Il teatro, poi: quale attore non torna sempre volentieri, ciclicamente, al suo primo amore?».