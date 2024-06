Io Canto Family, vincono Carlotta e Erika: «Mamma è solare, illumina la mia vita». Michelle Hunziker: «Percorso emozionante»

di Redazione web

Carlotta e mamma Erika hanno vinto la prima edizione di Io Canto Family. La giovane mamma e la sua bambina hanno emozionato i giurati e Michelle Hunziker con i loro duetti pieni di amore e di passione e, alla fine della serata hanno alzato i trofei tanto ambiti. La conduttrice svizzera ha anche pubblicato diverse storie Instagram in loro compagnia e, poi, ha commentato la bella avventura musicale appena finita: «È stato un percorso davvero emozionante». Ecco chi sono Carlotta D'amico e sua mamma Erika Colaianni.

Le parole di Carlotta

Dopo avere annunciato la vittoria di Carlotta ed Erika a Io Canto Family , Michelle Hunziker ha detto: «Hanno vinto il premio di Io Canto Family di 50 mila euro. Sono felicissima per voi, ve lo meritate». Mamma e figlia portano a casa il trofeo del programma, il premio in denaro per gli studi di canto e anche il premio di R101.

Erika ha commentato così la vittoria: «Sono molto emozionata, grazie a tutti», mentre, la sua bambina Carlotta con un gran sorriso ha detto: «Sono contentissima.

La storia di Carlotta ed Erika

Fin dall'inizio di Io Canto Family, Carlotta ed Erika sono entrate nel cuore del pubblico. La mamma aveva raccontato: «Sono diventata mamma molto giovane. Nessuna donna è pronta a diventare mamma a 17 anni. Ho cercato di fare sempre del mio meglio, ma le difficoltà si facevano sempre più grandi. Pensare per se stessi, pensare per due è sempre più difficile, ma quando la guardo lei è il risultato di tutte le mie fatiche, è la mia gioia. Io e il papà di Carlotta ci siamo lasciati quando lei era piccolina. Non è stato facile, ma sta crescendo bene ed è felice così».

Erika ha ritrovato l'amore tra le braccia di Manuela con la quale fa coppia fissa ormai da due anni.

