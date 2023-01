Diaco: «Divido? Capita... a chi si espone come me»

di Davide Desario

L’audience in tv non è tutto. Ma è tanto. Se c’è, si sa, si è già un passo avanti. E Pierluigi Diaco con il suo BellaMa’ di strada in questo 2022 appena terminato ne ha fatta: nelle 79 puntate andate in onda dalla partenza, il 12 settembre, al 30 dicembre, la media del programma è stata del 4.2% e la mission era almeno il 4. Alcune puntate hanno superato il 5 e spesso il programma ha toccato la punta del 6%. Ora si va avanti fino al 4 maggio quando storicamente su Rai2 bisogna cedere il passo al Giro d’Italia.

Diaco, lei è un uomo che divide

«Chi si espone pubblicamente, e io alla radio e in tv lo faccio da quando avevo 15 anni, deve accettare critiche, riserve e giudizi: ci vuole molta tenuta psicologica e io credo di averne maturata a sufficienza in questi trent’anni. Divido ma sono anche orgoglioso di avere un mio pubblico che mi segue con affetto e attenzione».

BellaMa’ cresce negli ascolti...

«Ne sono felice. Insieme alla mia squadra di lavoro costruisco e consolido tutti i giorni, mattoncino dopo mattoncino, un patto di fiducia con il pubblico. Gli ingredienti sono semplici: umiltà, allegria e passione. Devo ringraziare i tecinici del Centro Produzione Fabrizio Frizzi di Roma che quotidianamente danno il massimo per garantire la qualità del prodotto. Sono grato all’Ad Carlo Fuortes per la fiducia che mi ha accordato e voglio estendere la gratitudine ad Antonio Di Bella (ex direttore del Day Time Rai, oggi Dir degli Approfondimenti Rai)) con cui ho messo a punto il programma, Simona Sala (direttore Day Time) che mi ha lasciato piena autonomia autoriale e ai direttori Marcello Ciannamea (Distruibuzione e Coordinamento Palinesti) e Paola Sciommeri (Centro di Produzione) per il sostegno prezioso e per i consigli sempre pertinenti».

Non è sui social ma sul web si parla di lei e non sempre positivamente



