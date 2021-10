Luca e Paolo: «Quelli che il lunedì? Cambiamo giorno e format: meno calcio, più satira e news»

ROMA - Da “Quelli che il calcio” a “Quelli che il lunedì”. È il nuovo titolo dello storico programma di Rai2 che torna il 4 ottobre spostandosi dalla domenica pomeriggio alla prima serata del lunedì, condotto ancora una volta da Luca e Paolo, ovvero Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, con Mia Ceran, affiancati da un gruppo consolidato di comici e umoristi.



Cambio di collocazione ma non di conduttori: squadra vincente non si cambia?

L.B.: «Con Mia ci troviamo molto bene, contrariamente a noi lei è molto seria e dà spunti che noi sviluppiamo».



La formula sarà adattata alla nuova fascia oraria?

P.K.: «Non più di tanto, avremo uno studio diverso nelle luci e nei colori, e una band che ci accompagnerà, ma sui contenuti partiremo da dove ci siamo lasciati. Abbiamo avuto la fortuna di costruire il programma nel tempo e c’è stato un graduale passaggio dal calcio, che ha avuto uno spazio sempre minore, all’attualità».



Infatti dal titolo è sparita la parola “calcio”...

L.B.: «Continueremo a parlarne in una piccola finestrella, così come continueremo ad occuparci anche degli altri sport, ad esempio verrà Sara Simeoni per parlare dell’estate olimpica. Ma saranno tre ore di intrattenimento leggero, con ospiti musicali, il primo sarà Francesco Gabbani, e guardando all’attualità: nella prima puntata commenteremo a modo nostro le elezioni comunali».



La vostra satira toccherà anche l’attualità internazionale?

L.B.: «Sì, ad esempio riprenderemo dei nostri vecchi personaggi e avremo un collegamento con la nuova tv talebana, dove andrà in onda la loro versione di format a noi ben noti, come il quiz “Chi vuol esser talebano”».



Avrete contro il “Grande Fratello Vip”, vi preoccupa?

P.K.: «No, qualcuno contro ti capita per forza e comunque speriamo di non avere lo stesso pubblico».



Avete altri progetti?

L.B.: «A novembre dovrebbe finalmente uscire il nostro film “Per tutta la vita”, scritto da Paolo Genovese e diretto da Paolo Costella. Ci è voluto un po’ perché hanno voluto aspettare la riapertura delle sale piuttosto che buttarlo in streaming».



Voi che ne pensate delle piattaforme streaming?

L.B.: «È una cosa buona che ci siano, hanno fatto bene il loro lavoro soprattutto durante il lockdown».



P.K.: «Anche perché il nostro film “Un figlio di nome Erasmus” è stato il primo film italiano a uscire in streaming, se non ci fossero state non so come sarebbe andata a finire».

