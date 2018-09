Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Le vittime delle nostre parodie? Tommaso Paradiso ci ha chiamato per farci i complimenti. Alberto Angela non si è mai fatto sentire, e nemmeno Calcutta. Anche se vediamo che visualizza su Instagram le nostre storie sul “Dottor Calcutta”. Forse commentare è poco indie».Claudio e Fabrizio Colica scherzano parlando delle vittime dei loro video e del successo che li sta travolgendo in questi giorni. Ovviamente, loro sono conosciuti da tutti con il loro nome d’arte “Le Coliche”, che deriva direttamente dal loro cognome. I due sono protagonisti in tv in questi giorni sia con il reality Pechino Express, in onda su Rai2 ogni giovedì, sia con Romolo+Giuly, la serie tutta italiana in onda su Fox il lunedì.Com’è lavorare con il proprio fratello, più facile o più complesso?«È più facile – risponde Claudio – si litiga e si può dimenticare tutto in pochi minuti». «E poi – aggiunge Fabrizio – ci si può insultare la famiglia senza che nessuno dei due se ne abbia troppo a male».Come nasce l’idea di mettersi insieme a fare video per YouTube o Facebook?Claudio: «L’intenzione c’è sempre stata, ma Fabrizio stava completando gli studi al centro sperimentale ed era sempre impegnato. Ormai non siamo più in due, con noi c’è anche Giacomo Spaconi, che è autore e nostro regista».Qual è stato il video della svolta?«TheGiornalisti, la parodia di Riccione»Com’è stata l’esperienza di Pechino Express?Claudio: «Terrificante» (ride ndr). Poi si fa serio e aggiunge: «È stata un’esperienza unica e irripetibile. Dietro c’è una macchina produttiva pazzesca».Non è la vostra prima esperienza in Rai.«Vero, abbiamo collaborato per un anno con Al Posto Giusto. Hanno preso il nostro modo di fare video, ci hanno dato carta bianca».Come nascono i vostri video?Fabrizio: «Potremmo dire che nascono con le note audio. Nella chat ce ne mandiamo mille. Poi ci mettiamo a tavolino e buttiamo giù uno script che diventa sceneggiatura».Si possono cogliere anche molte citazioni di film.Claudio: «È vero, siamo cresciuti con i film di Totò o Paolo Villaggio. A volte inseriamo anche citazioni di Aldo Giovanni e Giacomo. Ci piace recuperare quelle un po’ più difficili».Tra i vostri colleghi, avete un modello?Claudio: «All’inizio guardavo molto i video dei The Pills, e pensavo: qui avrei fatto questo, in quest’altra situazione avrei fatto un’altra cosa. Poi devo dire che i The Jackal forse sono i più bravi». «Dopo di noi, ovviamente» scherza Fabrizio.E il cinema?Fabrizio: «Magari. Ci piacerebbe incontrare un pubblico che non è abituato alla nostra presenza. Claudio aggiunge «È molto difficile immaginare un salto dal web al cinema, deve essere una cosa graduale».In un vostro video, “Come riconoscere un malato di Star Wars” si vede anche vostra mamma su una sedia a rotelle. Sembra vivere la sua malattia con molta ironia.«Ci serviva qualcuno che facesse Darth Vader e mamma era perfetta – ironizza Claudio - Noi siamo una famiglia molto unità» «Mamma ha una malattia molto rara – spiega Fabrizio – della famiglia della Sla. Lei è una persona molto ironica e forte, anche se è immobilizzata su una sedia, dice che ora si muove molto più di prima. Vedere come affronta la vita ci dà molta forza»