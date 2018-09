Testi: «Velvet, selfie e nozze, adesso sono felice»

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gli attori amano fare beneficenza. È risaputo. Chi più, chi meno. Nel caso di Francesco Testi si può parlare di una missione vera e propria. L’interprete di Velvet è in prima linea contro le violenze domestiche di cui le donne sono vittime. È diventato socio onorario dell’associazione Senza veli sulla lingua grazie alla sua amica Ebla Ahmed.Che cosa la spinge così in prima linea?“Ho sempre pensato che difendendo le donne avrei difeso mia madre e le mie due sorelle. Ho ascoltato tante donne che avevano subito violenza. Ho scritto un cortometraggio Oltre la Finestra”.Da soli non si risolve il problema.“Ora stiamo cercando di trovare un appoggio in Parlamento per presentare una nuova legge in difesa delle donne che subiscono violenze affinché loro possano denunciare senza paura ciò di cui sono vittime”.In prima linea anche per il midollo osseo.“Cerco di sostenere l’associazione Admor (donatori midollo osseo e ricerca). È importante metterci la faccia. Non è facile trovare donatori compatibili”.Lei da ragazzo ha avuto a che fare con la depressione. Che consiglio darebbe a chi ne soffre?“Non si vince da soli. Bisogna rivolgersi a dei professionisti. Mia madre ebbe il coraggio di portarmi da uno psicologo. Necessario superare la vergogna dello psicologo. Non è una cosa che si vede solo nei film. La depressione non passa da sola”.Come si supera?“La depressione non si supera, però si impara a gestirla. Alti e bassi si alternano, tuttavia capisci i segnali di ricaduta. La impari a riconoscere insomma”.L’abbiamo vista spesso anche a Una Voce per Padre Pio.“Si. Sono stato pure in Africa con loro a controllare le donazioni degli italiani, che ho toccato con mano”.Ha paura della popolarità?“No. È un piacere. È normale farsi un selfie con i fans”.E del matrimonio ha paura?“Ma no. Soltanto che da quando ho detto che io e Reda ci saremmo sposati sono sotto assedio: tutti mi chiedono la data. Ribadisco che nel futuro medio le nozze ci saranno”.Siete gelosi l’uno dell’altra?“Non ci sono i motivi per esserlo”.Sui social va fortissimo.“Non è solo un modo per stare a contatto con i fans. Ma è diventato un lavoro vero e proprio. In troppi oramai ci vivono e ci guadagnano parecchio. Modelle, ex dive della tv”.Quando la rivedremo in tv?“Velvet è stato un successo ma non è previsto un seguito. C’è la serie collection. Attualmente sto girando la puntata pilota di una nuova serie tv prevista per novembre”.