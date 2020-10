Indovina la canzone, la finale: E' sfida aperta tra Elettra Lamborghini e Morgan. La finalissima della sfida canora all’ultima nota di Name That Tune - Indovina la Canzone, il game show di Enrico Papi, va in onda, in prima tv assoluta, su TV8, domani, martedì, alle ore 21.25.

leggi anche > Alfredino - Una storia italiana: annunciato il cast sui fatti di Vermicino. Anna Foglietta ​è Franca Rampi

Name That Tune - Indovina la Canzone, il game show di Enrico Papi,in occasione del quinto ed ultimo appuntamento, la squadra capitanata da Morgan, che annovera tra le sue fila Aurora Ramazzotti, Arisa e Suor Cristina, sfida per il titolo di campione il team di Elettra Lamborghini, composto da Orietta Berti, Cristiano Malgioglio e Paola Barale, capace finora di respingere gli assalti di tutte le squadre avversarie.

Oggetto del contendere è anche questa volta la ricerca dei titoli delle canzoni più amate del panorama italiano e internazionale. A infiammare la contesa ci sono le imperdibili sfide musicali a tempo, le canzoni da indovinare e improvvisare, rigorosamente eseguite dalla band in studio.

Ma sarà come sempre il SettexTrenta finale a decidere l’esito della sfida. Sarà Morgan, in prima persona, a lanciare l’ultimo assalto all’egemonia finora incontrastata di Elettra Lamborghini? Nel corso dell’ultima puntata non mancheranno i pezzi forti dei vip partecipanti (Arisa, ad esempio, canterà il suo ultimo singolo), le divertenti esibizioni di Enrico Papi e quelle più “datate” dei cantanti misteriosi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Ottobre 2020, 12:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA