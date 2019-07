In arrivo su Rai3 due Speciali di Rai Parlamento, in onda il 16 e il 19 luglio alle 15

L’informazione Rai non va in ferie e offre al pubblico puntate di approfondimento sui temi più caldi della politica e dell’attualità. Dopo gli Speciali per l’insediamento del nuovo Parlamento Europeo, Rai Parlamento torna con due nuove puntate de Il Confronto, in onda martedì 16 e venerdì 19 luglio alle 15.00 su Rai3. Il format, inaugurato durante la campagna elettorale delle ultime elezioni europee, propone gli Speciali in un momento di importante dibattito e confronto tra le forze politiche, prima della pausa estiva dei lavori parlamentari. Due confronti a puntata, ciascuno di 20 minuti circa con due parlamentari a volta, uno di maggioranza e uno di opposizione, che dialogano sui temi dell’attualità politico - parlamentare: in piedi dietro al leggio risponderanno alle domande del direttore di Rai Parlamento, Antonio Preziosi, ma anche alle richieste dei giovani, rivolte direttamente ai politici e registrate in esterna. Un confronto in diretta sui principali temi della discussione politica e parlamentare della settimana, nel rispetto delle regole del pluralismo e dell’equilibrio tra le forze politiche. Ritmo serrato scandito da timer e gong, che hanno sostituito la clessidra dei primi confronti parlamentari in tv. Trenta secondi a domanda, 1 minuto a risposta, 3 diritti di replica.

Lunedì 15 Luglio 2019, 17:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA