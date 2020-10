“Impact - soluzioni per una crisi”, il nuovo approfondimento di Sky Tg24

Il riscaldamento globale è “inequivocabile”. L’IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change delle Nazioni Unite, lo definisce così dal 2007, con un aggettivo che non lascia spazio a dubbi. Eppure c’è ancora la percezione che il fenomeno non sia così certo, o quantomeno così grave, mentre l’attenzione dovrebbe essere tutta sul dibattito sulle soluzioni, già note, e sui modi per attuarle. A un anno di distanza dalla Cop26, la conferenza delle Nazioni Unite che deciderà cosa il mondo dovrà fare per il clima nel prossimo decennio e quali cambiamenti ci aspettano nel futuro, Sky TG24 racconta il Climate Change con “Impact – Soluzioni per una crisi”, un approfondimento in quattro puntate in onda da lunedì 12 ottobre alle 20.30 per quattro settimane e disponibile On Demand.

Curato e condotto da Daniele Moretti, con la collaborazione degli scienziati Stefano Caserini e Stefano Poguz che si alterneranno nelle quattro puntate, “Impact – Soluzioni per una crisi” fa il punto sulla situazione sul cambiamento climatico. Attraverso una scenografia di grande impatto e un linguaggio chiaro e diretto, è un racconto puntuale di quanto il climate change sia reale: mostra cosa sia stato provato e cosa no, concentrandosi poi su cosa sia davvero possibile fare per affrontare il problema, approfondendo, dalla seconda puntata, i temi di mitigazione, adattamento e transizione energetica.

